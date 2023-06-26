«Харьковводоканал» готовит к зиме коммуникации в Основянском районе
Ремонтные бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Основянского района КП «Харьковводоканал» продолжают подготовку коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском горсовете.
Как рассказал сегодня, 26 июня, начальник подразделения Виталий Федин, масштабные работы по замене технически изношенных участков трубопроводов холодного водоснабжения были проведены в домах на Мерефянском шоссе и улице Грозненской.
«В первом случае также было сделано перекладывание ввода в дом. Использовали современные материалы, которые прослужат не один десяток лет. На очереди – замена участка холодного водоснабжения длиной более 60 м в доме по улице Макеевской», — сообщил Виталий Федин.
Также он отметил, что ежедневно бригады выполняют до 30 заявок харьковчан. Поэтому он еще раз напомнил жителям района, чтобы они использовали раковины и унитазы только по назначению, не создавая аварийных ситуаций на канализационных коммуникациях.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 15:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ремонтные бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Основянского района КП «Харьковводоканал» продолжают подготовку коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском горсовете.".