«Харьковводоканал» готовит к зиме коммуникации в Основянском районе

Ремонтные бригады участка по техническому обслуживанию внутридомовых систем Основянского района КП «Харьковводоканал» продолжают подготовку коммуникаций к эксплуатации в осенне-зимний период, сообщили в Харьковском горсовете.

Как рассказал сегодня, 26 июня, начальник подразделения Виталий Федин, масштабные работы по замене технически изношенных участков трубопроводов холодного водоснабжения были проведены в домах на Мерефянском шоссе и улице Грозненской.

«В первом случае также было сделано перекладывание ввода в дом. Использовали современные материалы, которые прослужат не один десяток лет. На очереди – замена участка холодного водоснабжения длиной более 60 м в доме по улице Макеевской», — сообщил Виталий Федин.

Также он отметил, что ежедневно бригады выполняют до 30 заявок харьковчан. Поэтому он еще раз напомнил жителям района, чтобы они использовали раковины и унитазы только по назначению, не создавая аварийных ситуаций на канализационных коммуникациях.