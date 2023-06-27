США оголосили допомогу ще на пів мільярда доларів: яка зброя в новому пакеті
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.
Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:
🔹додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
🔹зенітні комплекси Stinger;
🔹додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
🔹підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
🔹обладнання для розмінування;
🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
🔹30 бойових машин піхоти Bradley;
🔹25 бронетранспортерів Stryker;
🔹ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
🔹протитанкові системи Javelin;
🔹протитанкові комплекси АТ-4;
🔹протитанкові ракети;
🔹високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ;
🔹високоточні авіаційні боєприпаси;
🔹стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
🔹тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
🔹контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
🔹запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2023 в 20:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.".