США оголосили допомогу ще на пів мільярда доларів: яка зброя в новому пакеті

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

🔹зенітні комплекси Stinger;

🔹додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

🔹підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;

🔹обладнання для розмінування;

🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;

🔹30 бойових машин піхоти Bradley;

🔹25 бронетранспортерів Stryker;

🔹ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

🔹протитанкові системи Javelin;

🔹протитанкові комплекси АТ-4;

🔹протитанкові ракети;

🔹високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ;

🔹високоточні авіаційні боєприпаси;

🔹стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;

🔹тепловізійні системи та прилади нічного бачення;

🔹контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

🔹запасні частини, генератори та інше польове обладнання.