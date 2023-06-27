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США оголосили допомогу ще на пів мільярда доларів: яка зброя в новому пакеті

Політика 20:26   27.06.2023
Олена Нагорна
США оголосили допомогу ще на пів мільярда доларів: яка зброя в новому пакеті ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.

Як повідомляється на сайті Пентагону, пакет включає:

🔹додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
🔹зенітні комплекси Stinger;
🔹додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
🔹підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
🔹обладнання для розмінування;
🔹155-мм і 105-мм артилерійські постріли;
🔹30 бойових машин піхоти Bradley;
🔹25 бронетранспортерів Stryker;
🔹ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;
🔹протитанкові системи Javelin;
🔹протитанкові комплекси АТ-4;
🔹протитанкові ракети;
🔹високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ;
🔹високоточні авіаційні боєприпаси;
🔹стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
🔹тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
🔹контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
🔹запасні частини, генератори та інше польове обладнання.

Читайте також: Озброєння, надане Україні, Пентагон переоцінив на $6,2 мільярда

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.".