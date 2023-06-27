США объявили помощь еще на полмиллиарда долларов: какое оружие в новом пакете

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:

🔹дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

🔹зенитные комплексы Stinger;

🔹дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

🔹подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

🔹оборудование для разминирования;

🔹155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

🔹30 боевых машин пехоты Bradley;

🔹25 бронетранспортеров Stryker;

🔹ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;

🔹противотанковые системы Javelin;

🔹противотанковые комплексы АТ-4;

🔹противотанковые ракеты;

🔹высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ХАРМ;

🔹высокоточные авиационные боеприпасы;

🔹стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

🔹тепловизионные системы и приборы ночного видения;

🔹контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

🔹запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.