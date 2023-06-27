США объявили помощь еще на полмиллиарда долларов: какое оружие в новом пакете
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.
Как сообщается на сайте Пентагона, пакет включает:
🔹дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
🔹зенитные комплексы Stinger;
🔹дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
🔹подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
🔹оборудование для разминирования;
🔹155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
🔹30 боевых машин пехоты Bradley;
🔹25 бронетранспортеров Stryker;
🔹ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW;
🔹противотанковые системы Javelin;
🔹противотанковые комплексы АТ-4;
🔹противотанковые ракеты;
🔹высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ХАРМ;
🔹высокоточные авиационные боеприпасы;
🔹стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
🔹тепловизионные системы и приборы ночного видения;
🔹контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
🔹запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2023 в 20:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.".