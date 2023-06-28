До 6 тисяч злотих можуть отримати українці у Польщі за новими програмами

Українські біженці у різних містах Польщі можуть отримати нову допомогу до 6000 злотих, повідомляє Visit Ukraine Today.

Польський центр міжнародної допомоги (PCPM) оголосив про дві нові програми допомоги українцям. Отримати до 6000 злотих зможуть біженці в різних містах Польщі. Для кого створено цю програму та як отримати виплату читайте далі.

Програма для українців, які приїхали в Польщу після 15 лютого 2023 року

Окрім дати перетину польського кордону, потрібно відповідати наступним критеріям:

Мати PESEL UKR; Не отримувати тримісячних виплат у розмірі 710 чи 610 злотих від інших гуманітарних організацій у Польщі; Один з членів робити має належати до вразливої категорії населення, наприклад, особи старші за 60 років, особи з інвалідністю, вагітні, матері, які годують, самотні батьки чи опікуни та громадяни, що потребують невідкладного або постійного лікування.

Ця програма передбачає виплату коштів для кожного члена родини, але не більше ніж для 4 осіб. Якщо в родині тільки одна людина, вона отримає 710 злотих.

Більшим сім`ям платитимуть за таким підходом: 710 злотих для голови родини, 610 злотих для кожного іншого члена. Зазначимо, що максимальна сума допомоги для родини – 2540 злотих.

Допомогу будуть виплачувати протягом трьох місяців.

На момент подачі заявки не отримувати іншої тримісячної допомоги від інших міжнародних організацій; Ніколи не отримувати шестимісячної допомогти від PCPM; Не отримувати соціальної допомогти від Польщі протягом шести місяців, окрім програми «500+» або інших програм з розміром виплати до 200 злотих; Належати до вразливої категорії:

– особи старші за 60 років, якщо вони проживають окремо від молодших родичів;

– українці з інвалідністю, якщо вони живуть тільки з одним членом родини;

– особи з серйозними хронічними захворюваннями або ті, що потребують негайного лікування, якщо з ними проживає максимум одна людина віком до 60 років.

Учасники цієї програми зможуть отримувати по 1000 злотих на людини протягом пів року.

Тобто загальна сума виплати становить 6000 злотих, що рівноцінно 53 тис. гривень.

У яких містах працює програма від PCPM?

Одержати фінансову допомогу можна в таких містах:

Бидгощ;

Білосток;

Варшава;

Люблін;

Торунь;

Щецин.

Зареєструватися для отримання коштів можна наступним чином:

– Заповнити онлайн-анкети за посиланням;

– Зателефонувати, попередньо вказавши власний номер.