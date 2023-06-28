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До 6 тысяч злотых могут получить украинцы в Польше по новым программам выплаты

Мир 15:51   28.06.2023
Оксана Якушко
До 6 тысяч злотых могут получить украинцы в Польше по новым программам выплаты

Украинские беженцы в разных городах Польши могут получить новое пособие до 6000 злотых, сообщает Visit Ukraine Today.

Польский центр международной помощи (PCPM) объявил о двух новых программах помощи украинцам.

Получить до 6000 злотых смогут беженцы в разных городах Польши.

Программа для украинцев, приехавших в Польшу после 15 февраля 2023 года
Кроме даты пересечение польской границы, нужно соответствовать следующим критериям:

1. Иметь PESEL UKR;
2. Не получать трехмесячных выплат в размере 710 или 610 злотых от других гуманитарных организаций в Польше;
3. Один из членов делать должен относиться к уязвимой категории населения, например, лица старше 60 лет, лица с инвалидностью, беременные, кормящие матери, одинокие родители или опекуны и граждане, нуждающиеся в неотложном или постоянном лечении.

Эта программа предусматривает выплату средств для каждого члена семьи, но не более 4 человек. Если в семье только один человек, он получит 710 злотых.

Большим семьям будут платить по такому подходу: 710 злотых для главы семьи, 610 злотых для каждого другого члена. Отметим, что максимальная сумма пособия для семьи – 2540 злотых.

Помощь будут выплачивать в течение трех месяцев.

1. На момент подачи заявки не получать иную трехмесячную помощь от других международных организаций;
2. Никогда не получать шестимесячной помощи от PCPM;
3. Не получать социальной помощи от Польши в течение шести месяцев, кроме программы «500+» или других программ с размером выплаты до 200 злотых;

4. Относиться к уязвимой категории:
— лица старше 60 лет, если они проживают отдельно от младших родственников;
— украинцы с инвалидностью, если они живут только с одним членом семьи;
— лица с серьезными хроническими заболеваниями или нуждающиеся в немедленном лечении, если с ними проживает максимум один человек в возрасте до 60 лет.

Участники этой программы смогут получать по 1000 злотых на человека в течение полугода.

То есть, общая сумма выплаты составляет 6000 злотых, что равноценно 53 тыс. гривен.

В каких городах работает программа PCPM?

Получить финансовую помощь можно в следующих городах:
• Быдгощ;
• Белосток;
• Варшава;
• Люблин;
• Торунь;
• Щецин.

Зарегистрироваться для получения средств можно следующим образом:
— заполнить онлайн-анкеты по ссылке;
— Позвонить по телефону, предварительно указав собственный номер.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 15:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские беженцы в разных городах Польши могут получить новое пособие до 6000 злотых, сообщает Visit Ukraine Today.".