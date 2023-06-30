Дорожники у Харкові розікрали 2,6 млн: прокуратура вимагає повернути

Харківська обласна прокуратура подала до суду на ТОВ, яке не виконало роботи з ремонту доріг у Харкові, але отримало за них бюджетні гроші.

“Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова до суду подано позовну заяву в інтересах держави до ТОВ про стягнення збитків, завданих неналежним виконанням умов договорів підряду”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, у 2019-2020 роках на замовлення Харківської міськради підрядник проводив капремонт внутрішньоквартальних доріг і тротуарів у Немишлянському та Індустріальному районах міста. За ці роботи одержав бюджетні гроші.

“При цьому встановлено, що роботи виконано не у повному обсязі. Це свідчить про порушення умов договору та безпідставне перерахування коштів на рахунок підрядника. Відповідно до висновку експертизи, сума збитків, завданих Харківській міській територіальній громаді, складає понад 2,6 млн грн“, – зазначили у прокуратурі.

Господарський суд відкрив провадження у справі.