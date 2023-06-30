Live
  • Пятница 30.06.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🟢

Дорожники в Харькове разворовали 2,6 млн: прокуратура требует вернуть

Общество 09:21   30.06.2023
Оксана Горун
Дорожники в Харькове разворовали 2,6 млн: прокуратура требует вернуть

Харьковская областная прокуратура подала в суд на ООО, которое не выполнило работы по ремонту дорог в Харькове, но получило за них бюджетные деньги.

«Немышлянской окружной прокуратурой г. Харькова в суд подано исковое заявление в интересах государства к ООО о взыскании ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением условий договоров подряда», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, в 2019-2020 годах по заказу Харьковского горсовета подрядчик проводил капремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в Немышлянском и Индустриальном районах города. За эти работы получил бюджетные деньги.

Читайте также: В Харькове 1,14 млн грн на нужды обороны разворовали: подозревают подрядчиков

«При этом установлено, что работы выполнены не в полном объеме. Это свидетельствует о нарушении условий договора и безосновательном перечислении средств на счет подрядчика. Согласно выводу экспертизы, сумма ущерба, нанесенного Харьковской городской территориальной громаде составляет более 2,6 млн грн», — отметили в прокуратуре.

Хозсуд открыл производство по делу.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У Харькова появится еще один город-побратим
У Харькова появится еще один город-побратим
29.06.2023
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
Синегубов назвал три населенных пункта на Харьковщине, подвергшиеся обстрелам
30.06.2023
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночной ракетно-авиационный удар и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
30.06.2023
Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы
Взрыв ночью на Харьковщине: подростку оторвало пальцы
30.06.2023
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
Американский миллиардер на Харьковщине кормил местных жителей в столовой
29.06.2023
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
Удар тремя ракетами С-300 по Чугуеву: прокуратура показала последствия (фото)
29.06.2023

Новости по теме:

20:14
В Харькове отремонтируют областную больницу и установят там новый МРТ
19:50
В Харькове требуют вернуть 450 тыс. грн бюджетных денег, переплаченных за свет
18:04
В Песочине под Харьковом ремонтируют укрытия, где спрячутся более 1000 человек
15:59
На месяц из-за ремонта перекрыли улицу для транспорта в Харькове
12:05
Харьковчанка ответит за пост о «справедливой ненависти РФ к полоумной Украине»

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Дорожники в Харькове разворовали 2,6 млн: прокуратура требует вернуть»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 09:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура подала в суд на ООО, которое не выполнило работы по ремонту дорог в Харькове, но получило за них бюджетные деньги".