Дорожники в Харькове разворовали 2,6 млн: прокуратура требует вернуть
Харьковская областная прокуратура подала в суд на ООО, которое не выполнило работы по ремонту дорог в Харькове, но получило за них бюджетные деньги.
«Немышлянской окружной прокуратурой г. Харькова в суд подано исковое заявление в интересах государства к ООО о взыскании ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением условий договоров подряда», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, в 2019-2020 годах по заказу Харьковского горсовета подрядчик проводил капремонт внутриквартальных дорог и тротуаров в Немышлянском и Индустриальном районах города. За эти работы получил бюджетные деньги.
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«При этом установлено, что работы выполнены не в полном объеме. Это свидетельствует о нарушении условий договора и безосновательном перечислении средств на счет подрядчика. Согласно выводу экспертизы, сумма ущерба, нанесенного Харьковской городской территориальной громаде составляет более 2,6 млн грн», — отметили в прокуратуре.
Хозсуд открыл производство по делу.
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2023 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура подала в суд на ООО, которое не выполнило работы по ремонту дорог в Харькове, но получило за них бюджетные деньги".