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Бомблять ЗСУ, а Крим не повернути: фанат РФ попався на маренні у кафе Харкова

Суспільство 15:41   02.07.2023
Олена Нагорна
Бомблять ЗСУ, а Крим не повернути: фанат РФ попався на маренні у кафе Харкова

До суду передано справу 28-річного мешканця Основ’янського району Харкова, який звинувачував ЗСУ в обстрілах і стверджував, що окуповані Крим та частини Донецької та Луганської областей є територією РФ.

У травні цього року чоловік, перебуваючи в одному із харківських кафе, почав висловлювати свою антиукраїнську позицію, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Він почав розповідати відвідувачам, що «українські військові бомблять населені пункти», а «Крим — це Росія, і Україні вже ніколи його не повернути».

За даними облуправління Нацполіції, чоловік також говорив, що агресія РФ проти України є правильною, а окуповані частини Донецької та Луганської областей є територією держави-агресорки.

Прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт за фактом виправдання та визнання правомірної збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Справа розглядатиметься у Червонозаводському райсуді Харкова.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 15:41;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передано справу 28-річного мешканця Основ’янського району Харкова, який звинувачував ЗСУ в обстрілах і стверджував, що окуповані Крим та частини Донецької та Луганської областей є територією РФ.".