Бомбят ВСУ, а Крым не вернуть: фанат РФ попался на откровениях в кафе Харькова

В суд передано дело 28-летнего жителя Основянского района Харькова, который обвинял ВСУ в обстрелах и утверждал, что оккупированные Крым и части Донецкой и Луганской областей являются территорией РФ.

В мае этого года мужчина, находясь в одном из харьковских кафе, начал высказывать свою антиукраинскую позицию, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Он начал рассказывать посетителям, что «украинские военные бомбят населенные пункты», а «Крым — это Россия, и Украине уже никогда его не вернуть».

По данным облуправления Нацполиции, также мужчина говорил, что агрессия РФ против Украины является правильной, а оккупированные части Донецкой и Луганской областей являются территорией государства-агрессора.

Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Дело будет рассматриваться в Червонозаводском райсуде Харькова.