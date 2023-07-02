Бомбят ВСУ, а Крым не вернуть: фанат РФ попался на откровениях в кафе Харькова
В суд передано дело 28-летнего жителя Основянского района Харькова, который обвинял ВСУ в обстрелах и утверждал, что оккупированные Крым и части Донецкой и Луганской областей являются территорией РФ.
В мае этого года мужчина, находясь в одном из харьковских кафе, начал высказывать свою антиукраинскую позицию, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Он начал рассказывать посетителям, что «украинские военные бомбят населенные пункты», а «Крым — это Россия, и Украине уже никогда его не вернуть».
По данным облуправления Нацполиции, также мужчина говорил, что агрессия РФ против Украины является правильной, а оккупированные части Донецкой и Луганской областей являются территорией государства-агрессора.
Прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт по факту оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
Дело будет рассматриваться в Червонозаводском райсуде Харькова.
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 15:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передано дело 28-летнего жителя Основянского района Харькова, который обвинял ВСУ в обстрелах и утверждал, что оккупированные Крым и части Донецкой и Луганской областей являются территорией РФ.".