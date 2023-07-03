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На Харківщині судитимуть посадовицю, яка працювала на розвідку рф

Події 17:52   03.07.2023
Оксана Якушко
На Харківщині судитимуть посадовицю, яка працювала на розвідку рф

49-річна посадовиця з Красноградського району Харківщини «зливала» розвідці рф інформацію про укриття, військових ЗСУ, патріотів, розташування поліції та місцевої влади, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Жінка, будучи сільським головою однієї з територіальних громад Красноградського району, добровільно змовилася із представниками російських спецслужб та систематично надавала їм важливу для диверсій інформацію. Ця тергромада не була під окупацією військ рф і увесь період збройної агресії знаходиться у глибокому тилу Сил оборони України.

Посадовиця склала список під назвою «Вредители», до якого входили мешканці Красноградщини з проукраїнською позицією.

На завдання російських кураторів жінка збирала та передавала інформацію про військових ЗСУ, відомості про розташування укриттів (бомбосховищ та об’єктів укриття), окремих територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Міністерства оборони України, відділів поліції на території Красноградського району та будівель, у яких проводяться наради представників органів влади.

Наприкінці січня цього року правоохоронці затримали зрадницю в порядку ст. 208 КПК України. Нині обвинувачена перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо 49-річної посадової особи органу місцевого самоврядування за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 17:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "49-річна посадовиця з Красноградського району Харківщини «зливала» розвідці рф інформацію про укриття, військових ЗСУ, патріотів, розташування поліції та місцевої влади, повідомила Харківська обласна прокуратура.".