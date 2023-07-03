Чиновницу, работавшую на разведку рф, будут судить на Харьковщине
49-летняя чиновница из Красноградского района Харьковщины «сливала» разведке рф информацию об укрытиях, военных ВСУ, патриотах, расположении полиции и местных властей, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Женщина, являясь сельским головой одной из территориальных громад Красноградского района, добровольно сговорилась с представителями российских спецслужб и систематически предоставляла им важную для диверсий информацию. Эта тергромада не была под оккупацией войск рф и весь период вооруженной агрессии находится в глубоком тылу Сил обороны Украины.
Чиновница составила список под названием «Вредители», в который входили жители Красноградщины с проукраинской позицией.
На задачи российских кураторов женщина собирала и передавала информацию о военных ВСУ, сведения о расположении укрытий (бомбоубежищ и объектов укрытия), отдельных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Министерства обороны Украины, отделов полиции на территории Красноградского района и зданий, где проводят совещания представители органов власти.
В конце января этого года правоохранители задержали предательницу в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время обвиняемая под стражей.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летней чиновницы местного самоуправления по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Дело рассмотрят в Красноградском районном суде Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 17:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "49-летняя чиновница из Красноградского района Харьковщины «сливала» разведке рф информацию об укрытиях, военных ВСУ, патриотах, расположении полиции и местных властей, сообщила Харьковская областная прокуратура.".