Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна
Поліцейські викрили трьох мешканців Одеси, які у вересні 2021 року обікрали гараж на суму близько 15 тисяч доларів, повідомив Лозівський районний відділ поліції.
У Лозовій невідомі поцупили з гаража 31-річного чоловіка двигун від човна, ехолот, навігаційний пристрій. Правоохоронці під час слідства встановили зловмисників – це мешканці Одеси 26, 28 та 30 років. Як з’ясувалося, чоловіки спеціалізувалися на крадіжках двигунів.
Напередодні злочину потерпілий опублікував оголошення в соціальних мережах, що продає двигун від човна. Це зацікавило зловмисників. Вони спеціально приїхали до міста Лозова, встановили, де саме зберігається двигун, а потім залізли до гаражу та вчинили крадіжку.
05 липня 2023 року оперуповноважені та слідчі Лозівського районного відділу поліції за участі працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області обшукали помешкання зловмисників в Одесі. Речові докази вилучено.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Читайте також: У Харкові пограбували «ХТМ»: обладнання грабіжники здали на металобрухт (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили трьох мешканців Одеси, які у вересні 2021 року обікрали гараж на суму близько 15 тисяч доларів, повідомив Лозівський районний відділ поліції. ".