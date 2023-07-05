Поліція впіймала трьох одеситів, які на Харківщині вкрали двигун від човна

Поліцейські викрили трьох мешканців Одеси, які у вересні 2021 року обікрали гараж на суму близько 15 тисяч доларів, повідомив Лозівський районний відділ поліції.

У Лозовій невідомі поцупили з гаража 31-річного чоловіка двигун від човна, ехолот, навігаційний пристрій. Правоохоронці під час слідства встановили зловмисників – це мешканці Одеси 26, 28 та 30 років. Як з’ясувалося, чоловіки спеціалізувалися на крадіжках двигунів.

Напередодні злочину потерпілий опублікував оголошення в соціальних мережах, що продає двигун від човна. Це зацікавило зловмисників. Вони спеціально приїхали до міста Лозова, встановили, де саме зберігається двигун, а потім залізли до гаражу та вчинили крадіжку.

05 липня 2023 року оперуповноважені та слідчі Лозівського районного відділу поліції за участі працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області обшукали помешкання зловмисників в Одесі. Речові докази вилучено.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.