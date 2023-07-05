Полиция поймала трех одесситов, укравших двигатель от лодки на Харьковщине

Полицейские разоблачили трех жителей Одессы, которые в сентябре 2021 года обокрали гараж на сумму около 15 тысяч долларов, сообщил Лозовский районный отдел полиции.

В Лозовой неизвестные украли из гаража 31-летнего мужчины двигатель от лодки, эхолот и навигационное устройство. Правоохранители во время следствия установили злоумышленников – это жители Одессы 26, 28 и 30 лет. Как выяснилось, мужчины специализировались на воровстве двигателей.

Накануне преступления потерпевший опубликовал объявление в социальных сетях, что продает двигатель от лодки. Это заинтересовало злоумышленников. Они специально приехали в Лозовую, установили, где именно хранится двигатель, а затем залезли в гараж и вынесли имущество.

05 июля 2023 оперуполномоченные и следователи Лозовского районного отдела полиции с участием работников батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области обыскали помещение злоумышленников в Одессе. Вещественные доказательства изъяли.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.