Live
  • Среда 05.07.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

Полиция поймала трех одесситов, укравших двигатель от лодки на Харьковщине

Происшествия 17:28   05.07.2023
Оксана Якушко
Полиция поймала трех одесситов, укравших двигатель от лодки на Харьковщине

Полицейские разоблачили трех жителей Одессы, которые в сентябре 2021 года обокрали гараж на сумму около 15 тысяч долларов, сообщил Лозовский районный отдел полиции.

В Лозовой неизвестные украли из гаража 31-летнего мужчины двигатель от лодки, эхолот и навигационное устройство. Правоохранители во время следствия установили злоумышленников –  это жители Одессы 26, 28 и 30 лет. Как выяснилось, мужчины специализировались на воровстве двигателей.

Накануне преступления потерпевший опубликовал объявление в социальных сетях, что продает двигатель от лодки. Это заинтересовало злоумышленников. Они специально приехали в Лозовую, установили, где именно хранится двигатель, а затем залезли в гараж и вынесли имущество.

05 июля 2023 оперуполномоченные и следователи Лозовского районного отдела полиции с участием работников батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области обыскали помещение злоумышленников в Одессе. Вещественные доказательства изъяли.

Мужчинам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Читайте также: В Харькове ограбили «ХТС»: оборудование воры сдали на металлолом (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
05.07.2023
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
Армия РФ давит на позиции ВСУ под Купянском, стремясь к Осколу — эксперт
05.07.2023
11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире
11 вузов Украины, из которых три из Харькова, попали в рейтинг лучших в мире
05.07.2023
Могли сорвать поставку техники на фронт: на Харьковщине поймали чиновников УЗ
Могли сорвать поставку техники на фронт: на Харьковщине поймали чиновников УЗ
05.07.2023
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
Ночью и утром россияне ударили по приграничью на Харьковщине — ГСЧС
05.07.2023
Си Цзиньпин лично предостерег президента рф Путина от ядерной атаки по Украине
Си Цзиньпин лично предостерег президента рф Путина от ядерной атаки по Украине
05.07.2023

Новости по теме:

15:56
54-летний мужчина получил ранения в результате дневного обстрела Волчанска
15:20
На Харьковщине будет греметь: синоптики объявили штормовое предупреждение
14:55
В Харькове мужчина возле магазина угрожал взорвать гранату: подробности
13:05
Могли сорвать поставку техники на фронт: на Харьковщине поймали чиновников УЗ
12:37
Ракетный удар по Первомайскому: пострадали 18 жилых домов – Синегубов

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Полиция поймала трех одесситов, укравших двигатель от лодки на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 17:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили трех жителей Одессы, которые в сентябре 2021 года обокрали гараж на сумму около 15 тысяч долларов, сообщил Лозовский районный отдел полиции.".