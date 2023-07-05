Воїни харківської 92 ОМБр з автоматів «приземлили» ворожий «Орлан-10» (відео)
У харківській 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали як збили ворожий БПЛА з автоматів.
Відео опублікували у Telegram-каналі бригади.
«Кожен з нас трохи ППО-шник. Ці козаки Сірка, хоч і не зенітники, але бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збили ворожий «Орлан-10» з … автоматів!», – написали воїни.
Навіть після того, як апарат збили і повністю злили з двигуна паливо, БПЛА продовжував гудіти.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2023 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківській 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали як збили ворожий БПЛА з автоматів.".