Воїни харківської 92 ОМБр з автоматів «приземлили» ворожий «Орлан-10» (відео)

У харківській 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка показали як збили ворожий БПЛА з автоматів.

Відео опублікували у Telegram-каналі бригади.

«Кожен з нас трохи ППО-шник. Ці козаки Сірка, хоч і не зенітники, але бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збили ворожий «Орлан-10» з … автоматів!», – написали воїни.

Навіть після того, як апарат збили і повністю злили з двигуна паливо, БПЛА продовжував гудіти.