Воины харьковской 92 ОМБр из автоматов «приземлили» вражеский Орлан-10 (видео)
В харьковской 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали как сбили вражеский БПЛА с автоматов.
Видео опубликовали в Telegram-канале бригады.
«Каждый из нас немного ПВО-шник. Эти казаки Сирка, хоть и не зенитчики, но желание ликвидировать чужеродное тело в украинском небе помогло им сбить вражеский «Орлан-10» из… автоматов!», – написали воины.
Даже после того, как аппарат сбили и полностью слили с двигателя топливо, БПЛА продолжал гудеть, рассказала воины.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковской 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали как сбили вражеский БПЛА с автоматов.".