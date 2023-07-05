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Воины харьковской 92 ОМБр из автоматов «приземлили» вражеский Орлан-10 (видео)

Общество 14:20   05.07.2023
Виктория Яковенко
Воины харьковской 92 ОМБр из автоматов «приземлили» вражеский Орлан-10 (видео)

В харьковской 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали как сбили вражеский БПЛА с автоматов.

Видео опубликовали в Telegram-канале бригады.

«Каждый из нас немного ПВО-шник. Эти казаки Сирка, хоть и не зенитчики, но желание ликвидировать чужеродное тело в украинском небе помогло им сбить вражеский «Орлан-10» из… автоматов!», – написали воины.

Даже после того, как аппарат сбили и полностью слили с двигателя топливо, БПЛА продолжал гудеть, рассказала воины.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 14:20;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковской 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко показали как сбили вражеский БПЛА с автоматов.".