“Масовику-витівнику” окупантів на Харківщині повідомили про підозру
Підозру (поки що заочно) отримав так званий керівник “Управління культури, спорту та молоді ТЦА Харківської області”, який розважав окупантів та фанатів “русского мира”.
“Співробітники СБУ повідомили про підозру 47-річному чоловіку, який під час тимчасової окупації російськими військами м. Куп’янськ Харківської області, добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади“, – поінформував речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Фахівці встановили, що мешканець Харківщини за власним бажанням підписав трудовий контракт із головою так званої “Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”. Чоловік отримав посаду “виконувача обов’язків начальника Управління культури, спорту і молоді Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області”.
На цій посаді він керував підрозділом, наймав співробітників, брав участь у нарадах.
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“Крім цього, ворожий поплічник організовував масові заходи на окупованих територіях, які були спрямовані на підтримку дій та рішень держви-агресора“, – зазначив Абдула.
Коли окупанти втекли від ЗСУ на Харківщині, колаборант утік разом із ними. Зараз він ховається у РФ, сподіваючись уникнути покарання. Про підозру в колабораціонізмі йому повідомили заочно.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підозру (поки що заочно) отримав так званий керівник “Управління культури, спорту та молоді ТЦА Харківської області”, який розважав окупантів та фанатів “русского мира”".