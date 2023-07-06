«Массовику-затейнику» оккупантов на Харьковщине сообщили о подозрении
Подозрение (пока заочно) получил так называемый руководитель «Управления культуры, спорта и молодежи ВГА Харьковской области», который развлекал оккупантов и фанатов «русского мира».
«Сотрудники СБУ сообщили о подозрении 47-летнему мужчине, который во время временной оккупации российскими войсками г. Купянск Харьковской области добровольно сотрудничал с представителями оккупационных властей», — проинформировал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Специалисты установили, что житель Харьковщины по собственному желанию подписал трудовой контракт с главой так называемой «Временной гражданской администрации Харьковской области». Мужчина получил должность «исполняющего обязанности начальника Управления культуры, спорта и молодежи Временной гражданской администрации Харьковской области».
На этой должности он руководил подразделением, нанимал сотрудников, участвовал в совещаниях.
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«Кроме того, вражеский приспешник организовывал массовые мероприятия на оккупированных территориях, которые были направлены на поддержку действий и решений государства-агрессора», — отметил Абдула.
Когда оккупанты сбежали от ВСУ на Харьковщине, коллаборант бежал вместе с ними. Сейчас он скрывается в РФ в надежде избежать наказания. О подозрении в коллаборационизме ему сообщили заочно.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение (пока заочно) получил так называемый руководитель «Управления культуры, спорта и молодежи ВГА Харьковской области», который развлекал оккупантов и фанатов «русского мира»".