У Харкові вдень очікують грозу та град
Гідрометцентр та ДСНС попередили, що у Харкові прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.
“Український гідрометеорологічний центр інформує: вдень 6 липня по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15-20 м/с. Будьте обережні!” – попередила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники розмістили інфографіку з рекомендаціями, як діяти під час грози.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр та ДСНС попередили, що у Харкові прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”".