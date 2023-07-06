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У Харкові вдень очікують грозу та град

Суспільство 08:54   06.07.2023
Оксана Горун
У Харкові вдень очікують грозу та град

Гідрометцентр та ДСНС попередили, що у Харкові прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.

“Український гідрометеорологічний центр інформує: вдень 6 липня по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15-20 м/с. Будьте обережні!” попередила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники розмістили інфографіку з рекомендаціями, як діяти під час грози.

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Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр та ДСНС попередили, що у Харкові прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”".