У Харкові вдень очікують грозу та град

Гідрометцентр та ДСНС попередили, що у Харкові прогнозують “небезпечні метеорологічні явища”.

“Український гідрометеорологічний центр інформує: вдень 6 липня по області та місту очікується гроза, місцями град та шквал, 15-20 м/с. Будьте обережні!” – попередила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники розмістили інфографіку з рекомендаціями, як діяти під час грози.