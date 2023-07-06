В Харькове днем ожидают грозу и град

Гидрометцентр и ГСЧС предупредили, что в Харькове прогнозируют «опасные метеорологические явления».

«Украинский гидрометеорологический центр сообщает: днем 6 июля по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Будьте осторожны!» — предупредила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели разместили инфографику с рекомендациями, как действовать во время грозы.