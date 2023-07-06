В Харькове днем ожидают грозу и град
Гидрометцентр и ГСЧС предупредили, что в Харькове прогнозируют «опасные метеорологические явления».
«Украинский гидрометеорологический центр сообщает: днем 6 июля по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Будьте осторожны!» — предупредила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели разместили инфографику с рекомендациями, как действовать во время грозы.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр и ГСЧС предупредили, что в Харькове прогнозируют «опасные метеорологические явления»".