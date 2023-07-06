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В Харькове днем ожидают грозу и град

Общество 08:54   06.07.2023
Оксана Горун
В Харькове днем ожидают грозу и град

Гидрометцентр и ГСЧС предупредили, что в Харькове прогнозируют «опасные метеорологические явления».

«Украинский гидрометеорологический центр сообщает: днем 6 июля по области и городу ожидается гроза, местами град и шквал, 15-20 м/с. Будьте осторожны!» — предупредила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели разместили инфографику с рекомендациями, как действовать во время грозы.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гидрометцентр и ГСЧС предупредили, что в Харькове прогнозируют «опасные метеорологические явления»".