Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали

У вихідні, 8 та 9 липня, у Харкові очікується спекотна погода з короткочасними дощами. У суботу Укргідрометцентр прогнозує грози, пориви вітру та шквали.

У суботу, 8 липня, у Харкові і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі. Вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – до 28 градусів.

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища.

“8 липня в Україні, крім західних та Житомирської областей, грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності”, – пише Укргідрометцентр.

У неділю, 9 липня, протягом доби також очікуються короткочасні дощі. Нічна температура становитиме 17-19 градусів, денна – 23-25.