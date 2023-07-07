Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали
Фото: Василь Голосний
У вихідні, 8 та 9 липня, у Харкові очікується спекотна погода з короткочасними дощами. У суботу Укргідрометцентр прогнозує грози, пориви вітру та шквали.
У суботу, 8 липня, у Харкові і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі. Вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – до 28 градусів.
Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища.
“8 липня в Україні, крім західних та Житомирської областей, грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності”, – пише Укргідрометцентр.
У неділю, 9 липня, протягом доби також очікуються короткочасні дощі. Нічна температура становитиме 17-19 градусів, денна – 23-25.
Читайте також: У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 17:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 8 та 9 липня, у Харкові очікується спекотна погода з короткочасними дощами. У суботу Укргідрометцентр прогнозує грози, пориви вітру та шквали.".