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Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали

Суспільство 17:43   07.07.2023
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові на вихідні: синоптики попереджають про грози і шквали Фото: Василь Голосний

У вихідні, 8 та 9 липня, у Харкові очікується спекотна погода з короткочасними дощами. У суботу Укргідрометцентр прогнозує грози, пориви вітру та шквали.

У суботу, 8 липня, у Харкові і вдень, і вночі можливі короткочасні дощі. Вночі термометри показуватимуть від 19 до 21 градуса, вдень – до 28 градусів.

Також Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища.

8 липня в Україні, крім західних та Житомирської областей, грози, у південних, центральних та східних областях пориви вітру та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності”, – пише Укргідрометцентр.

У неділю, 9 липня, протягом доби також очікуються короткочасні дощі. Нічна температура становитиме 17-19 градусів, денна – 23-25.

Читайте також: У Центральному парку Харкова запустили купальський вінок (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вихідні, 8 та 9 липня, у Харкові очікується спекотна погода з короткочасними дощами. У суботу Укргідрометцентр прогнозує грози, пориви вітру та шквали.".