Прогноз погоды в Харькове на выходные: синоптики предупреждают о шквалах
Фото: Василий Голосный
В выходные, 8 и 9 июля, в Харькове ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. В субботу Укргидрометцентр прогнозирует порывы ветра и шквалы.
В субботу, 8 июля, — в Харькове и днем, и ночью возможны кратковременные дожди. Ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — до 28 градусов.
Также Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.
«8 июля в Украине, кроме западных и Житомирской областей, грозы, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности», — пишет Укргидрометцентр.
В воскресенье, 9 июля, в течение суток также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура составит 17-19 градусов, дневная — 23-25.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 17:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В выходные, 8 и 9 июля, в Харькове ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. В субботу Укргидрометцентр прогнозирует порывы ветра и шквалы.".