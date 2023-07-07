Прогноз погоды в Харькове на выходные: синоптики предупреждают о шквалах

В выходные, 8 и 9 июля, в Харькове ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. В субботу Укргидрометцентр прогнозирует порывы ветра и шквалы.

В субботу, 8 июля, — в Харькове и днем, и ночью возможны кратковременные дожди. Ночью термометры будут показывать от 19 до 21 градуса, днем — до 28 градусов.

Также Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях.

«8 июля в Украине, кроме западных и Житомирской областей, грозы, в южных, центральных и восточных областях порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности», — пишет Укргидрометцентр.

В воскресенье, 9 июля, в течение суток также ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура составит 17-19 градусов, дневная — 23-25.