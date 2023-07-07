У суботу заборонять рух у двох провулках Харкова: як поїдуть тролейбуси
У Соляниківському та Лопатинському провулках Харкова з 10:00 до 14:00 8 липня заборонять рух транспорту. У цей час проводитиметься кронування дерев.
Рух транспорту буде заборонено у пров. Соляниківському, на ділянці від пров. Лопатинського до пров. Подільського, та у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кузнечної до пров. Соляниківського, пише пресслужба міськради.
Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься вул. Кузнечною, вул. Університетською, Гімназійною набережною та іншими прилеглими вулицями.
На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:
№3: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;
№6: розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;
№49: розворотне коло «вул. Кутаїська» – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом;
№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом.
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Ви читали новину: «У суботу заборонять рух у двох провулках Харкова: як поїдуть тролейбуси»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 16:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Соляниківському та Лопатинському провулках Харкова з 10:00 до 14:00 8 липня заборонять рух транспорту. У цей час проводитиметься кронування дерев.".