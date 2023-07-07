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У суботу заборонять рух у двох провулках Харкова: як поїдуть тролейбуси

Суспільство 16:24   07.07.2023
Олена Нагорна
У суботу заборонять рух у двох провулках Харкова: як поїдуть тролейбуси

У Соляниківському та Лопатинському провулках Харкова з 10:00 до 14:00 8 липня заборонять рух транспорту. У цей час проводитиметься кронування дерев.

Рух транспорту буде заборонено у пров. Соляниківському, на ділянці від пров. Лопатинського до пров. Подільського, та у пров. Лопатинському, на ділянці від вул. Кузнечної до пров. Соляниківського, пише пресслужба міськради.

Об’їзд закритої ділянки здійснюватиметься вул. Кузнечною, вул. Університетською, Гімназійною набережною та іншими прилеглими вулицями.

На час робіт тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;

№6: розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за основним маршрутом;

№49: розворотне коло «вул. Кутаїська» – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом;

№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за основним маршрутом.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 16:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Соляниківському та Лопатинському провулках Харкова з 10:00 до 14:00 8 липня заборонять рух транспорту. У цей час проводитиметься кронування дерев.".