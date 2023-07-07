В субботу запретят движение в двух переулках Харькова: как поедут троллейбусы

В Соляниковском и Лопатинском переулках Харькова с 10:00 до 14:00 8 июля запретят движение транспорта. В это время будет проводиться кронирование деревьев.

Движение транспорта будет запрещено в пер. Соляниковском, на участке от пер. Лопатинского до пер. Подольского, и в пер. Лопатинском, на участке от ул. Кузнечной до пер. Соляниковского, пишет пресслужба горсовета.

Объезд закрытого участка будет осуществляться по ул. Кузнечной, ул. Университетской, Гимназической набережной и другим близлежащим улицам.

На время работ троллейбусы будут курсировать так:

№3: разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» – ул. Двенадцатого Апреля (в обратном направлении: пр. Индустриальный – пр. Героев Харькова) – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина и далее по основному маршруту;

№6: разворотный круг «Парк «Зустріч» – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – ул. Маломясницкая – пр. Гагарина и далее по основному маршруту;

№49: разворотный круг «ул. Кутаисская» – ул. Тернопольская – Симферопольское шоссе – Мерефянское шоссе – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Вернадского и далее по основному маршруту;

№304: ст. Рогань – ул. Роганская – ул. Луи Пастера – ул. Молодежная – ул. Двенадцатого Апреля – пр. Александровский – пр. Героев Сталинграда – пр. Гагарина – ул. Вернадского – Гимназическая набережная – ул. Вернадского и далее по основному маршруту.