Погода в Харкові на робочий тиждень: прогноз синоптиків

Початок тижня у Харкові обіцяє бути дощовим, але з середи погода має налагодитись, прогнозують в Українському гідрометцентрі.

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди у Харкові на робочий тиждень. У понеділок та вівторок ще очікують дощі. А в середу до міста повернеться сонце.

Докладний прогноз виглядає так:

🌦 Понеділок, 10 липня: температура вночі – +13-15°C, вдень – +23-25​​°C, мінлива хмарність, короткочасний невеликий дощ.

🌦 Вівторок, 11 липня: температура вночі – +13-15°C, вдень – +22-24°C, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ.

🌤 Середа, 12 липня: температура вночі – +13-15°C, вдень – +23-25°C, мінлива хмарність, без опадів.

🌤 Четвер, 13 липня: температура вночі – +13-15°C, вдень – +24-26°C, мінлива хмарність, без опадів.

🌦 П’ятниця, 14 липня: температура вночі – +16-18°C, вдень – +21-23°C, похмуро з проясненнями, короткочасний дощ.