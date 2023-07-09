Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
Начало недели в Харькове обещает быть дождливым, но со среды погода должна наладиться, прогнозируют в Украинском гидрометцентре.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю. В понедельник и вторник еще ожидают дожди. А в среду в город вернется солнце.
Подробный прогноз выглядит так:
🌦 Понедельник, 10 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь.
🌦 Вторник, 11 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +22-24°С, переменная облачность, местами кратковременный дождь.
🌤 Среда, 12 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, без осадков.
🌤 Четверг, 13 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +24-26°С, переменная облачность, без осадков.
🌦 Пятница, 14 июля: температура ночью — +16-18°С, днем — +21-23°С, пасмурно с прояснениями, кратковременный дождь.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 21:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начало недели в Харькове обещает быть дождливым, но со среды погода должна наладиться, прогнозируют в Украинском гидрометцентре".