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Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков

Культура 21:31   09.07.2023
Оксана Горун
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков

Начало недели в Харькове обещает быть дождливым, но со среды погода должна наладиться, прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Харькове на рабочую неделю. В понедельник и вторник еще ожидают дожди. А в среду в город вернется солнце.

Подробный прогноз выглядит так:

🌦 Понедельник, 10 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, кратковременный небольшой дождь.

🌦 Вторник, 11 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +22-24°С, переменная облачность, местами кратковременный дождь.

🌤 Среда, 12 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +23-25°С, переменная облачность, без осадков.

🌤 Четверг, 13 июля: температура ночью — +13-15°С, днем — +24-26°С, переменная облачность, без осадков.

🌦 Пятница, 14 июля: температура ночью — +16-18°С, днем — +21-23°С, пасмурно с прояснениями, кратковременный дождь.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 21:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начало недели в Харькове обещает быть дождливым, но со среды погода должна наладиться, прогнозируют в Украинском гидрометцентре".