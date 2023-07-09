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У Харкові усувають наслідки негоди: дані мерії

Суспільство 11:56   09.07.2023
Оксана Горун
У Харкові усувають наслідки негоди: дані мерії

Станом на ранок 9 липня через негоду на прибудинкових територіях міста Харкова впало 134 дерева та 407 гілок.

Робітники КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять їх з дворів. Найбільше, за даними підприємства, постраждали Салтівський та Немишлянський райони, де вітром повалило 43 дерева та 150 гілок і 15 дерев та 95 гілок, відповідно.

Наприклад, учора ввечері навпроти будинків на пр. Любові Малої, 45, в районі вул. Олімпійської, 35 та у пров. Зерновому, 4 пиляли дерева, що впали на електропровід, на пр. Гагаріна, 43/1 – дерево, що впало на проїжджу частину дороги. Також поряд із будинком на вул. Шевченка, 37 розпиляли три дерева, які впали на контактну трамвайну мережу. У роботах було задіяно, в тому числі, техніку та особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Крім того, у парках та скверах було пошкоджено 63 дерева та 169 гілок. Станом на 11:00 52 дерева та 155 гілок були розпиляні. В роботах з усунення наслідків негоди в зонах відпочинку задіяно понад 100 комунальників та 32 одиниці техніки.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 9 липня через негоду на прибудинкових територіях міста Харкова впало 134 дерева та 407 гілок".