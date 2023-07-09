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В Харькове ликвидируют последствия непогоды: информация мэрии

Общество 11:56   09.07.2023
Оксана Горун
В Харькове ликвидируют последствия непогоды: информация мэрии Фото: пресс-служба ХГС

По состоянию на утро 9 июля из-за непогоды на придомовых территориях города Харькова упали 134 дерева и 407 веток.

Рабочие КП «Харьковблагоустройство» распиливают и вывозят их из дворов. Больше всего, по данным предприятия, пострадали Салтовский и Немышлянский районы, где ветром повалило 43 дерева и 150 веток и 15 деревьев и 95 веток, соответственно.

Например, вчера вечером напротив домов на пр. Любови Малой, 45, в районе ул. Олимпийской, 35 и в пер. Зерновом, 4 пилили деревья, которые упали на электропровода, на пр. Гагарина, 43/1 — дерево, упавшее на проезжую часть дороги. Также рядом с домом на ул. Шевченко, 37 распилили три дерева, которые упали на контактную трамвайную сеть. В работах были задействованы, в том числе, техника и личный состав Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме того, в парках и скверах было повреждено 63 дерева и 169 веток. По состоянию на 11:00 52 дерева и 155 веток были распилены. В работах по устранению последствий непогоды в зонах отдыха задействованы более 100 коммунальщиков и 32 единицы техники.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 11:56;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 9 июля из-за непогоды на придомовых территориях города Харькова упали 134 дерева и 407 веток".