Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана
Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області
У Харкові вчора ввечері поліцейський у свій вихідний затримав порушника, який під його будинком невідомим предметом бив скло припаркованих авто.
Про це повідомили в Управлінні патрульної служби в Харківській області.
Поліцейський відділу моніторингу та аналітичного забезпечення був вдома на вулиці Клочківській. Раптом з вікна він почув звуки розбиття скла. Патрульний одразу вийшов з будинку, аби перевірити, що сталось.
Правоохоронець побачив чоловіка, який невідомим предметом бив по припаркованим машинам. Поліцейський затримав порушника та викликав на місце колег. Хуліган встиг пошкодити 5 автівок.
«Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі», – додали у патрульній.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 15:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора ввечері поліцейський у свій вихідний затримав порушника, який під його будинком невідомим предметом бив скло припаркованих авто.".