Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана

У Харкові вчора ввечері поліцейський у свій вихідний затримав порушника, який під його будинком невідомим предметом бив скло припаркованих авто.

Про це повідомили в Управлінні патрульної служби в Харківській області.

Поліцейський відділу моніторингу та аналітичного забезпечення був вдома на вулиці Клочківській. Раптом з вікна він почув звуки розбиття скла. Патрульний одразу вийшов з будинку, аби перевірити, що сталось.

Правоохоронець побачив чоловіка, який невідомим предметом бив по припаркованим машинам. Поліцейський затримав порушника та викликав на місце колег. Хуліган встиг пошкодити 5 автівок.

«Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі», – додали у патрульній.