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Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана

Суспільство 15:51   10.07.2023
Вікторія Яковенко
Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові вчора ввечері поліцейський у свій вихідний затримав порушника, який під його будинком невідомим предметом бив скло припаркованих авто.

Про це повідомили в Управлінні патрульної служби в Харківській області.

Поліцейський відділу моніторингу та аналітичного забезпечення був вдома на вулиці Клочківській. Раптом з вікна він почув звуки розбиття скла. Патрульний одразу вийшов з будинку, аби перевірити, що сталось.

Правоохоронець побачив чоловіка, який невідомим предметом бив по припаркованим машинам. Поліцейський затримав порушника та викликав на місце колег. Хуліган встиг пошкодити 5 автівок.

«Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини події встановлять слідчі», – додали у патрульній.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 15:51;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора ввечері поліцейський у свій вихідний затримав порушника, який під його будинком невідомим предметом бив скло припаркованих авто.".