Бил припаркованные машины: в Харькове патрульный вне службы задержал хулигана

В Харькове вчера вечером полицейский в свой выходной задержал нарушителя, который под его домом неизвестным предметом бил по припаркованным авто.

Об этом сообщили в Управлении патрульной службы в Харьковской области.

Полицейский отдела мониторинга и аналитического обеспечения был дома на улице Клочковской. Вдруг из окна он услышал звуки разбития стекла. Патрульный сразу вышел из дома, чтобы проверить, что произошло.

Правоохранитель увидел мужчину, который неизвестным предметом бил припаркованные машины. Полицейский задержал нарушителя и вызвал на место коллег. Хулиган успел повредить 5 автомобилей.

«Для установления обстоятельств происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем обстоятельства происшествия установят следователи», – добавили в патрульной.