У Харкові знешкодили банду лже-СБУшників

У Харкові виявили бандитів, які тероризували мешканців та чинили розбійні напади.

Бандити представлялися співробітниками СБУ. Вони вдиралися в будинки людей і грабували їх під виглядом вигаданих “обшуків”. Затримали “підробку” справжні СБУшники.

“Задокументовано, що на початку липня цього року учасники банди здійснили розбій на помешкання харківського подружжя та відібрали золоті прикраси на загальну суму понад 20 тис. дол. США. Але цього лідеру угруповання виявилось замало і він почав вимагати у чоловіка ще 5 тис. дол. нібито для “закриття” кримінального провадження проти нього. У разі несплати грошей зловмисник погрожував фізичним насильством щодо близьких потерпілого. Співробітники СБУ затримали організатора банди “на гарячому” під час передачі йому всієї суми “данини” від потерпілого“, – повідомив спікер УСБУ в Харківської області Владислав Абдула.

Слідство встановило, що затриманий – 33-річний харків’янин, якого раніше неодноразово судили за скоєння тяжких злочинів. У нього вилучили спецодяг із відзнаками СБУ та бойовий пістолет ТТ із патронами.

Чоловіку повідомили про підозру у вимаганні. Він у СІЗО.

“Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми“, – зазначив Абдула.