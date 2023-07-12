В Харькове обезвредили банду лже-СБУшников
В Харькове выявили бандитов, которые терроризировали жителей и совершали разбойные нападения.
Бандиты представлялись сотрудниками СБУ. Они врывались в дома людей и грабили их под видом вымышленных «обысков». Задержали «подделку» настоящие СБУшники.
«Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили разбойное нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долл. США. Но этого лидеру группировки показалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долл. якобы для «закрытия» уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали организатора банды «на горячем» при передаче ему всей суммы «дани» от потерпевшего», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Следствие установило, что задержанный — 33-летний харьковчанин, которого раньше не раз судили за совершение тяжких преступлений. У него изъяли спецодежду со знаками различия СБУ и боевой пистолет ТТ с патронами.
Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве. Он в СИЗО.
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«Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы», — отметил Абдула.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове выявили бандитов, которые терроризировали жителей и совершали разбойные нападения".