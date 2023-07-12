Live
  • Среда 12.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🟢

В Харькове обезвредили банду лже-СБУшников

Происшествия 10:00   12.07.2023
Оксана Горун
В Харькове обезвредили банду лже-СБУшников Фото: УСБУ в Харьковской области

В Харькове выявили бандитов, которые терроризировали жителей и совершали разбойные нападения.

Бандиты представлялись сотрудниками СБУ. Они врывались в дома людей и грабили их под видом вымышленных «обысков». Задержали «подделку» настоящие СБУшники.

«Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили разбойное нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долл. США. Но этого лидеру группировки показалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долл. якобы для «закрытия» уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали организатора банды «на горячем» при передаче ему всей суммы «дани» от потерпевшего», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие установило, что задержанный — 33-летний харьковчанин, которого раньше не раз судили за совершение тяжких преступлений. У него изъяли спецодежду со знаками различия СБУ и боевой пистолет ТТ с патронами.

Бандиты прикидывались СБУшниками в Харькове
Фото: УСБУ в Харьковской области

Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве. Он в СИЗО.

Читайте также: Главарь банды, расстрелявшей человека на Харьковщине, может сесть пожизненно

«Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы», — отметил Абдула.

Автор: Оксана Горун
Популярно
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
По Харьковщине ударили управляемой авиабомбой, есть раненый — Синегубов
12.07.2023
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
На Харьковщине проверяют переселенцев: живут ли они там, где указали
12.07.2023
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
Терехов рассказал, как в Харькове готовятся зимовать по соседству с РФ
12.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
Под авиаударами за сутки были четыре населенных пункта Харьковщины — Генштаб
12.07.2023
Отец и два сына незаконно возили оружие с фронта в Харьков (фото)
Отец и два сына незаконно возили оружие с фронта в Харьков (фото)
11.07.2023

Новости по теме:

15:00
На Харьковщине глава поселкового совета «сливал» врагу данные воинов ВСУ и АТО
13:13
Прятался в Харькове и продолжал работать на РФ: задержан предатель из Купянска
16:01
Шарий получил подозрение от СБУ за постановочные видео с допросов пленных ВСУ
10:00
«Массовику-затейнику» оккупантов на Харьковщине сообщили о подозрении
13:05
Могли сорвать поставку техники на фронт: на Харьковщине поймали чиновников УЗ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове обезвредили банду лже-СБУшников»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 10:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове выявили бандитов, которые терроризировали жителей и совершали разбойные нападения".