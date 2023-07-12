В Харькове обезвредили банду лже-СБУшников

В Харькове выявили бандитов, которые терроризировали жителей и совершали разбойные нападения.

Бандиты представлялись сотрудниками СБУ. Они врывались в дома людей и грабили их под видом вымышленных «обысков». Задержали «подделку» настоящие СБУшники.

«Задокументировано, что в начале июля этого года участники банды совершили разбойное нападение на квартиру харьковских супругов и отобрали золотые украшения на общую сумму более 20 тыс. долл. США. Но этого лидеру группировки показалось мало, и он потребовал у мужчины еще 5 тыс. долл. якобы для «закрытия» уголовного производства против него. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал физическим насилием в отношении близких потерпевшего. Сотрудники СБУ задержали организатора банды «на горячем» при передаче ему всей суммы «дани» от потерпевшего», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Следствие установило, что задержанный — 33-летний харьковчанин, которого раньше не раз судили за совершение тяжких преступлений. У него изъяли спецодежду со знаками различия СБУ и боевой пистолет ТТ с патронами.

Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве. Он в СИЗО.

«Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников банды. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы», — отметил Абдула.