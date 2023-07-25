Банно-пральний комплекс, легковики та “швидкі” передали військовим Харківщини

Шість військових формувань, які нині захищають Харківську область, отримали допомогу від благодійного фонду “Даруй Добро”. Бійцям передали банно-пральний комплекс, чотири легкові автомобілі та дві карети швидкої допомоги.

Лазнево-пральний комплекс отримала 3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана. У межах кампанії «Гвардія наступу» вона отримала назву «Спартан», пише пресслужба ХОВА.

«Такий лазнево-пральний комплекс зможе забезпечувати миття особового складу за одну заправку на сто осіб», – коментує начальник речової служби секції тилу в/ч 3017 Євгеній Науменко.

Окрім автівок військові отримали дрони, тепловізори, павербанки, комп’ютери, планшети, мобільні телефони та багато іншої техніки.

“Кожен дрон, автівка чи тепловізор – це запорука збереження життя військовослужбовців. Лише об’єднавши всі зусилля ми переможемо ворога”, – каже начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Куп’янська громада отримала автомобіль швидкої допомоги. Окрім того, від ЮНІСЕФ для громади надійшли аптечки невідкладної допомоги.

«У нашому випадку ця машина буде використовуватися як санітарний автомобіль для транспортування пацієнтів. На сьогодні наша громада перебуває під постійними обстрілами, а втім тут залишається жити понад 10 тисяч людей і вони звертаються за медичною допомогою. Ця машина повністю укомплектована і містить все, що потрібно. Оскільки у нас зараз немає стаціонару і надається амбулаторна медична допомога, то завдяки цьому авто закриємо потребу. Адже ще дві автівки отримували раніше», – прокоментував директор Куп’янського територіального медичного об’єднання Євген Сінько.

Як зазначив координатор проєктів благодійного фонду «Даруй Добро» Анатолій Русецький, хаб, до складу якого входить БФ, вже передав допомоги на 218 мільйонів гривень.