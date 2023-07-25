Банно-прачечный комплекс, легковушки и «скорые» передали военным Харьковщины

Шесть военных формирований, которые сейчас защищают Харьковскую область, получили помощь от благотворительного фонда «Дари Добро». Бойцам передали банно-прачечный комплекс, четыре легковых автомобиля и две кареты скорой помощи.

Банно-прачечный комплекс получила 3-я бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. В рамках кампании «Гвардия наступления» она получила название «Спартан», пишет пресс-служба ХОВА.

«Такой банно-прачечный комплекс сможет обеспечивать мытье личного состава за одну заправку на сто человек», — комментирует начальник вещевой службы секции тыла в/ч 3017 Евгений Науменко.

Кроме автомобилей военные получили дроны, тепловизоры, повербанки, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и много другой техники.

«Каждый дрон, автомобиль или тепловизор — это залог сохранения жизни военнослужащих. Только объединив все усилия мы победим врага», — говорит начальник ХОВА Олег Синегубов.

Купянская громада получила автомобиль скорой помощи. Кроме того, от ЮНИСЕФ для ОТГ поступили аптечки неотложной помощи.

«В нашем случае эта машина будет использоваться как санитарный автомобиль для транспортировки пациентов. На сегодня наша громада находится под постоянными обстрелами, при этом здесь остается жить более 10 тысяч человек и они обращаются за медицинской помощью. Эта машина полностью укомплектована и содержит все, что нужно. Поскольку у нас сейчас нет стационара и предоставляется амбулаторная медицинская помощь, то благодаря этому авто закроем потребность. Ведь еще две машины получали раньше», — прокомментировал директор Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.

Как отметил координатор проектов благотворительного фонда «Дари Добро» Анатолий Русецкий, хаб, в состав которого входит БФ, уже передал помощи на 218 миллионов гривен.