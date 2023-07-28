Live
  • Сб 29.07.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)

Події 23:01   28.07.2023
Оксана Якушко
У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)

Верхні поверхи висотки в Дніпрі не були заселені, тому велику кількість жертв вдалося уникнути, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови, розповіли у ДСНС України.

«Перше влучання: будівля СБУ. Попереднього без жертв та постраждалих. Зруйнована кутова частина будівлі. Друге влучання: багатоповерховий житловий будинок. Зруйновані верхні поверхи, які, на щастя, були не заселені тому великої кількості жертв вдалось уникнути. Станом на зараз підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару», – повідомив Лубінець.

Постраждалі – четверо чоловіків від 18 до 53 років та 77-річна жінка похилого віку. Усім надали медичну допомогу без госпіталізації.

Читайте також: По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово»
Посварилася з батьками. Поліцейські знайшли юну утікачку на ринку «Барабашово»
28.07.2023, 22:24
У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси
У Харкові злива затопила дороги, тимчасово не ходять трамваї та автобуси
28.07.2023, 19:41
РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський
РФ кидає на Куп’янський напрямок найпрофесійніші підрозділи – Сирський
28.07.2023, 15:01
«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)
«Машини просто потонули». Харків накрила потужна злива (відео)
28.07.2023, 20:29
Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов
Харківщина чекає на пів мільярда гривень: на що підуть, розповів Синєгубов
28.07.2023, 16:33
Найглибше у світі пірнула спортсменка з Харкова Катерина Садурська
Найглибше у світі пірнула спортсменка з Харкова Катерина Садурська
27.07.2023, 13:53

Новини за темою:

21:30
По багатоповерхівці у Дніпрі вдарили ракетою росіяни
21:01
Авіаудару завдали росіяни по району Дружелюбівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
12:05
Удар авіабомбами по Куп’янщині: у прокуратурі показали наслідки (фото)
16:36
На Куп‘янському напрямку ворог атакує, ЗСУ відбили декілька штурмів – Маляр
14:19
«Зливав» ворогу дані про позиції ЗСУ на Куп’янщині: піймали чергового зрадника

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 23:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верхні поверхи висотки в Дніпрі не були заселені, тому велику кількість жертв вдалося уникнути, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.".