У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)

Верхні поверхи висотки в Дніпрі не були заселені, тому велику кількість жертв вдалося уникнути, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови, розповіли у ДСНС України.

«Перше влучання: будівля СБУ. Попереднього без жертв та постраждалих. Зруйнована кутова частина будівлі. Друге влучання: багатоповерховий житловий будинок. Зруйновані верхні поверхи, які, на щастя, були не заселені тому великої кількості жертв вдалось уникнути. Станом на зараз підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару», – повідомив Лубінець.

Постраждалі – четверо чоловіків від 18 до 53 років та 77-річна жінка похилого віку. Усім надали медичну допомогу без госпіталізації.