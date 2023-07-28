У Дніпрі росіяни поцілили в житловий будинок і управління СБУ (фото, відео)
Верхні поверхи висотки в Дніпрі не були заселені, тому велику кількість жертв вдалося уникнути, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.
Внаслідок обстрілу пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової житлової новобудови, розповіли у ДСНС України.
«Перше влучання: будівля СБУ. Попереднього без жертв та постраждалих. Зруйнована кутова частина будівлі. Друге влучання: багатоповерховий житловий будинок. Зруйновані верхні поверхи, які, на щастя, були не заселені тому великої кількості жертв вдалось уникнути. Станом на зараз підтверджено 5 травмованих осіб внаслідок російського удару», – повідомив Лубінець.
Постраждалі – четверо чоловіків від 18 до 53 років та 77-річна жінка похилого віку. Усім надали медичну допомогу без госпіталізації.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 23:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верхні поверхи висотки в Дніпрі не були заселені, тому велику кількість жертв вдалося уникнути, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.".