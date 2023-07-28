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В Днепре россияне попали в жилой дом и управление СБУ (фото, видео)

Происшествия 23:01   28.07.2023
Оксана Якушко
В Днепре россияне попали в жилой дом и управление СБУ (фото, видео)

Верхние этажи дома в Днепре не были заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать, сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

В результате обстрела повреждены верхние этажи 12-этажной жилой новостройки, рассказали в ГСЧС Украины.

«Первое попадание: здание СБУ. Предварительно без жертв и пострадавших. Разрушена угловая часть здания. Второе попадание: многоэтажный жилой дом. Разрушены верхние этажи, которые, к счастью, были не заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать. По состоянию на данный момент подтверждены 5 травмированных лиц в результате российского удара», — сообщил Лубинец.

Пострадавшие – четверо мужчин от 18 до 53 лет и 77-летняя пожилая женщина. Всем оказали медицинскую помощь без госпитализации.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 23:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верхние этажи дома в Днепре не были заселены, поэтому большого количества жертв удалось избежать, сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.".