Радіовежі й українське мовлення відновлюють на Харківщині – Синєгубов
З представниками Нацради з питань телебачення та радіомовлення зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Під час наради обговорили відновлення українського мовлення на деокупованих територіях та протидію ворожій пропаганді.
На Харківщині створили робочу групу з вирішення проблемних питань інформаційної безпеки та розвитку інформаційного простору, розповів Синєгубов зазначив. Вона створила план дій на 2023 рік щодо відновлення теле- і радіовеж.
«З 1 червня запустили в тестовому режимі державний мультиплекс МХ-7 у Харківській, Лозівській, Кегичівській, Барвінківській та Великобурлуцькій громадах. Із 3-го липня у Великому Бурлуці було запущено трансляцію в аналоговому форматі ефіру Національної суспільної телерадіокомпанії України», – розповів начальник Харківської ОВА.
Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк наголосила, що серед харківських мовників фіксується виконання мовної політики на 100%.
«Забезпечення інформаційної безпеки на прикордонних територіях Харківщини наразі для нас – це пріоритет. Знаємо проблеми, які тут існують, а саме: проникнення російського пропагандистського ресурсу, втрати інфраструктури. Насамперед, ми пишаємося харківськими медійниками, які працюють в таких тяжких умовах. Для нас важлива співпраця з військовою адміністрацією, тому що є такі проблеми, які можна вирішувати спільно і на місцях», – додала Ольга Герасим’юк.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 17:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З представниками Нацради з питань телебачення та радіомовлення зустрівся начальник ХОВА Олег Синєгубов.".