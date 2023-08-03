Радиовышки и украинское вещание восстанавливают на Харьковщине – Синегубов
С представителями Нацсовета по телевидению и радиовещанию встретился начальник ХОВА Олег Синегубов.
Во время совещания обсудили возобновление украинской речи на деоккупированных территориях и противодействие враждебной пропаганде.
В Харьковской области создали рабочую группу по решению проблемных вопросов информационной безопасности и развития информационного пространства, рассказал Синегубов отметил. Она создала план действий на 2023 год по возобновлению теле- и радиовышек.
«С 1 июня запустили в тестовом режиме государственный мультиплекс МХ-7 в Харьковской, Лозовской, Кегичевской, Барвенковской и Великобурлукской громадах. С 3 июля в Великом Бурлуке запустили трансляцию в аналоговом формате эфира Национальной общественной телерадиокомпании Украины», – рассказал начальник Харьковской ОВА.
Председатель Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк подчеркнула, что харьковские вещатели выполняют языковую политику на 100%.
«Обеспечение информационной безопасности на приграничных территориях Харьковщины для нас – это приоритет. Знаем проблемы, которые существуют здесь, а именно: проникновение российского пропагандистского ресурса, потери инфраструктуры. В первую очередь, мы гордимся харьковскими медийщиками, работающими в таких тяжелых условиях. Для нас важно сотрудничество с военной администрацией, потому что есть такие проблемы, которые можно решать совместно и на местах», – добавила Ольга Герасимьюк.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 17:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С представителями Нацсовета по телевидению и радиовещанию встретился начальник ХОВА Олег Синегубов.".