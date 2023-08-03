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«Это дорогая история» — Нацсовет о борьбе с российским радио на Харьковщине

Общество 14:00   03.08.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Это дорогая история» — Нацсовет о борьбе с российским радио на Харьковщине Фото: Елена Нагорная

В некоторых населенных пунктах Харьковщины продолжает транслироваться российское радио. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию говорят, что на борьбу с этим нужны немалые деньги.

«Только что об этом говорили, мы встречались с администрацией, с силовиками. Мы знаем эту проблему. Были объективные трудности и разработаны специальные меры, чтобы этому противиться. Безусловно, на это нужно еще будет искать, на некоторые вещи деньги, потому что это дорогая история. У россиян как известно их много, как и «Шахедов». Что мы можем делать – это, конечно, давать возможность просчитывать какие-то частоты, чтобы запускать туда людей, которые могут перебивать. Это в процессе. Они (россияне — ред.) готовились к этому годами. Одно дело – электронное оборудование, второе – люди, которые уже годами проработаны», — сообщила во время брифинга глава Нацсовета Ольга Герасимьюк, передает корреспондент МГ «Объектив».

Член Нацсовета Александр Бурмагин добавил, что также нужно активнее развивать украинское вещание, чтобы для россиян не оставалось «щелей».

«Второй компонент – противодействие этому сигналу. Но там тоже есть несколько компонентов. Движение в том направлении есть, будем надеяться, что оно будет быстрым. Но это зависит от взаимодействий разных органов и от финансов», — отметил Бурмагин.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В некоторых населенных пунктах Харьковщины продолжает транслироваться российское радио. В Нацсовете по телевидению и радиовещанию говорят, что на борьбу с этим нужны немалые деньги.".