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«Це дорога історія» – Нацрада про боротьбу з російським радіо на Харківщині

Суспільство 14:00   03.08.2023
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
«Це дорога історія» – Нацрада про боротьбу з російським радіо на Харківщині Фото: Олена Нагорна

В деяких населених пунктах Харківщини досі продовжує транслюватися російське радіо. У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, що на боротьбу з цим потрібні чималі гроші.

«Щойно про це говорили, ми зустрічалися з адміністрацією, з силовиками. Ми знаємо цю проблему. Були об’єктивні труднощі і розроблені спеціальні заходи, щоби цьому опиратися. Безперечно на це треба ще буде шукати на деякі речі кошти, бо це дорога історія. У росіян, як відомо, їх багато, як і «Шахедів». Що ми можемо робити – це, звичайно, давати можливість прораховувати якісь частоти, щоб запускати туди людей, які можуть перебивати. Це в процесі. Вони готувалися до цього роками. Одне діло – електронне обладнання, друге діло – люди, які вже роками опрацьовані», – повідомила під час брифінгу голова Нацради Ольга Герасим’юк, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

Член Нацради Олександр Бурмагін додав, що також потрібно активніше розвивати українське мовлення, щоб для росіян не залишалося «шпаринок».

«Другий компонент – протидія цього сигналу. Але там теж є кілька компонентів. Рух в тому напрямку є, будемо сподіватися, що він буде швидким. Але це залежить від взаємодій різних органів і від фінансів», – зазначив Бурмагін.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 14:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В деяких населених пунктах Харківщини досі продовжує транслюватися російське радіо. У Нацраді з питань телебачення і радіомовлення кажуть, що на боротьбу з цим потрібні чималі гроші.".