Жителям Харківщини намагаються брехати по радіо

У ХОВА попередили про фейкове радіомовлення, яке намагаються вести в регіоні російські окупанти.

“У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини“, – попередила пресслужба ХОВА.

Керівництво області закликало мешканців районів та громад слухати лише перевірену інформацію на таких частотах:

🔻Балаклія – 104,9 МГц;

🔻Зміїв – 90,8 МГц;

🔻Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;

🔻Барвінкове – 103,4 МГц;

🔻Ізюм – 89,7 МГц.