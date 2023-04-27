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Жителям Харківщини намагаються брехати по радіо

Суспільство 10:52   27.04.2023
Оксана Горун
Жителям Харківщини намагаються брехати по радіо

У ХОВА попередили про фейкове радіомовлення, яке намагаються вести в регіоні російські окупанти.

У Харківській області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою “Слобожанське FM”. Наголошуємо, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини“, – попередила пресслужба ХОВА.

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Керівництво області закликало мешканців районів та громад слухати лише перевірену інформацію на таких частотах:

🔻Балаклія – 104,9 МГц;
🔻Зміїв – 90,8 МГц;
🔻Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
🔻Барвінкове – 103,4 МГц;
🔻Ізюм – 89,7 МГц.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2023 в 10:52;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА попередили про фейкове радіомовлення, яке намагаються вести в регіоні російські окупанти".