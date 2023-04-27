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Жителям Харьковщины пытаются врать по радио

Общество 10:52   27.04.2023
Оксана Горун
Жителям Харьковщины пытаются врать по радио

В ХОВА предупредили о фейковом радиовещании, которое пытаются вести в регионе российские оккупанты.

«В Харьковской области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием «Слобожанское FM». Отмечаем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины», — предупредила пресс-служба ХОВА.

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Руководство области призвало жителей районов и громад слушать только проверенную информацию на следующих частотах:

🔻Балаклея – 104,9 МГц;
🔻Змиев – 90,8 МГц;
🔻Близнюки, Великий Бурлук – 100,1 МГц;
🔻Барвенково – 103,4 МГц;
🔻Изюм – 89,7 МГц.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 апреля 2023 в 10:52;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА предупредили о фейковом радиовещании, которое пытаются вести в регионе российские оккупанты".