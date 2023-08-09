Змішану форму анонсували 11 шкіл, але потрібно перевірити укриття – Синєгубов

На сьогодні 11 установ загальної середньої освіти Харківщини планують розпочати навчання з 1 вересня у змішаній формі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов за підсумками апаратної наради.

При цьому він уточнив, що це стане можливим лише у разі відповідності укриттів вимогам безпеки.

Це стосується і 18 закладів дошкільної та 5 закладів вищої освіти, які планують працювати за змішаним форматом, додав Синєгубов.

Начальник ХОВА наголосив, що заклади освіти мають оперативно інформувати правоохоронні органи та ДСНС про свої рішення щодо змішаного чи очного навчання, адже усі готові укриття мають пройти перевірку.

Нагадаємо, що у Харкові з 1 вересня дитсадки не відкриватимуть, а от школи, можливо, вийдуть на комбіноване навчання, повідомив сьогодні в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.