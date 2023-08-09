Смешанную форму анонсировали 11 школ, но нужно проверить укрытия — Синегубов

На сегодняшний день 11 учреждений общего среднего образования Харьковщины планируют начать обучение с 1 сентября в смешанной форме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.

При этом он уточнил, что это станет возможным только в случае соответствия укрытий требованиям безопасности.

Это касается и 18 учреждений дошкольного и 5 высших учебных заведений, которые планируют работать в смешанной форме, добавил Синегубов.

Начальник ХОВА подчеркнул, что учебные заведения должны оперативно информировать правоохранительные органы и ГСЧС о своих решениях относительно смешанного или очного обучения, ведь все готовые укрытия должны пройти проверку.

Напомним, что в Харькове с 1 сентября детсады открывать не будут, а вот школы, возможно, выйдут на комбинированное обучение, сообщил сегодня в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.