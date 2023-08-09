Смешанную форму анонсировали 11 школ, но нужно проверить укрытия — Синегубов
На сегодняшний день 11 учреждений общего среднего образования Харьковщины планируют начать обучение с 1 сентября в смешанной форме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.
При этом он уточнил, что это станет возможным только в случае соответствия укрытий требованиям безопасности.
Это касается и 18 учреждений дошкольного и 5 высших учебных заведений, которые планируют работать в смешанной форме, добавил Синегубов.
Начальник ХОВА подчеркнул, что учебные заведения должны оперативно информировать правоохранительные органы и ГСЧС о своих решениях относительно смешанного или очного обучения, ведь все готовые укрытия должны пройти проверку.
Напомним, что в Харькове с 1 сентября детсады открывать не будут, а вот школы, возможно, выйдут на комбинированное обучение, сообщил сегодня в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 18:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодняшний день 11 учреждений общего среднего образования Харьковщины планируют начать обучение с 1 сентября в смешанной форме, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов по итогам аппаратного совещания.".