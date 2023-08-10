Циркуни повністю розмінували: під час робіт загинули двоє саперів (відео)

Село Циркуни на Харківщині, яке відбудовуватимуть за програмою Кабміну, повністю зачистили від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у ХОВА. До розмінування села сапери приступили у травні.

«Над зачисткою території загальною площею понад 750 гектарів щоденно працювали до 20 розрахунків вибухотехніків. Були також залучені кінологічні розрахунки та дві одиниці спецтехніки», – розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Спочатку сапери зачистили дороги, будівлі навчальних і медзакладів, а також місця масового скупчення людей. Після цього взялися до розмінування ліній електропередач, інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.

Під час робіт з розмінування у Циркунах загинули двоє саперів, ще один вибухотехнік отримав поранення, додали в ХОВА.

Загалом у селі сапери виявили та знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів, серед яких – протитанкові міни, залишки боєприпасів до РСЗВ, різні види протипіхотних мін тощо.