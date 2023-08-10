Циркуни повністю розмінували: під час робіт загинули двоє саперів (відео)
Село Циркуни на Харківщині, яке відбудовуватимуть за програмою Кабміну, повністю зачистили від вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у ХОВА. До розмінування села сапери приступили у травні.
«Над зачисткою території загальною площею понад 750 гектарів щоденно працювали до 20 розрахунків вибухотехніків. Були також залучені кінологічні розрахунки та дві одиниці спецтехніки», – розповів директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
Спочатку сапери зачистили дороги, будівлі навчальних і медзакладів, а також місця масового скупчення людей. Після цього взялися до розмінування ліній електропередач, інфраструктурних об’єктів та житлових будинків.
Під час робіт з розмінування у Циркунах загинули двоє саперів, ще один вибухотехнік отримав поранення, додали в ХОВА.
Загалом у селі сапери виявили та знешкодили понад 1500 вибухонебезпечних предметів, серед яких – протитанкові міни, залишки боєприпасів до РСЗВ, різні види протипіхотних мін тощо.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 16:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Циркуни на Харківщині, яке відбудовуватимуть за програмою Кабміну, повністю зачистили від вибухонебезпечних предметів.".