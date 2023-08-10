Циркуны полностью разминировали: во время работ погибли двое саперов (видео)

Село Циркуны в Харьковской области, которое будут отстраивать по программе Кабмина, полностью зачистили от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в ХОВА. К разминированию села саперы приступили в мае.

«Над зачисткой территории общей площадью более 750 гектаров работали ежедневно до 20 групп взрывотехников. Также были привлечены кинологические группы и две единицы спецтехники», – рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Сначала саперы зачистили дороги, здания учебных и медучреждений, а также места массового скопления людей. После этого приступили к разминированию линий электропередач, инфраструктурных объектов и жилых домов.

В ходе работ по разминированию в Циркунах погибли двое саперов, еще один взрывотехник получил ранения, добавили в ХОВА.

В селе саперы обнаружили и обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых — противотанковые мины, остатки боеприпасов к РСЗО, различные виды противопехотных мин и т.д.