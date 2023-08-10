Live
  • Чт 10.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.12
    • 🟢

Циркуны полностью разминировали: во время работ погибли двое саперов (видео)

Общество 16:46   10.08.2023
Виктория Яковенко
Циркуны полностью разминировали: во время работ погибли двое саперов (видео) Фото: Олег Синегубов

Село Циркуны в Харьковской области, которое будут отстраивать по программе Кабмина, полностью зачистили от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в ХОВА. К разминированию села саперы приступили в мае.

«Над зачисткой территории общей площадью более 750 гектаров работали ежедневно до 20 групп взрывотехников. Также были привлечены кинологические группы и две единицы спецтехники», – рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Сначала саперы зачистили дороги, здания учебных и медучреждений, а также места массового скопления людей. После этого приступили к разминированию линий электропередач, инфраструктурных объектов и жилых домов.

В ходе работ по разминированию в Циркунах погибли двое саперов, еще один взрывотехник получил ранения, добавили в ХОВА.

В селе саперы обнаружили и обезвредили более 1500 взрывоопасных предметов, среди которых — противотанковые мины, остатки боеприпасов к РСЗО, различные виды противопехотных мин и т.д.

Читайте также: Циркуны таки будут отстраивать по программе Кабмина: село разминировали на 95%

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении
В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении
10.08.2023, 11:22
В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников
В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников
10.08.2023, 09:18
Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций
Уроки в метро Харькова: Терехов объяснил, как дети будут добираться до станций
10.08.2023, 13:15
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 23 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии недели с зарплатой до 23 тысяч гривен
10.08.2023, 14:59
В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси
В Харькове возле супермаркета произошло смертельное ДТП: погиб водитель такси
10.08.2023, 17:03
Вытащили с того света. Женщину-самоубийцу спасли патрульные в Харькове (видео)
Вытащили с того света. Женщину-самоубийцу спасли патрульные в Харькове (видео)
10.08.2023, 17:43

Новости по теме:

16:25
На Харьковщине волонтер и чиновник «наварили» на гуманитарке 300 тыс грн
14:33
Вывезла в РФ украинское зерно на 13 млн грн: на Харьковщине поймали фермера
12:45
Одна убежала от бабушки, другие — от мамы: на Харьковщине искали троих детей
17:13
На Харьковщине рецидивист напал на соседок, избил и отобрал деньги
15:57
В Изюме произошло смертельное ДТП: водитель «КАМАЗа» сбил женщину

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Циркуны полностью разминировали: во время работ погибли двое саперов (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 16:46;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Циркуны в Харьковской области, которое будут отстраивать по программе Кабмина, полностью зачистили от взрывоопасных предметов.".