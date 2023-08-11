Знесення 3 домів у центрі Харкова: результати нової експертизи – ХАЦ

Нова експертиза технічного стану будинку по вулиці Свободи, 11/13 показала, що багатоповерхівку можна відремонтувати. Про це повідомив ХАЦ з посиланням на дані звіту експертів.

За їхніми даними, у звіті експертів ТОВ «Алдена», яка проводила нову експертизу, сказано, що категорія пошкодження будинку – 2.

«Наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій (категорій відповідальності конструкцій А та Б), ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об’єкта або його окремих конструкцій, підсилення об’єкта або його окремих несучих та огороджувальних конструкцій. Орієнтовний ступінь пошкоджень об’єкта в цілому близько 41-80%», – йдеться у висновках звіту, зазначили у ХАЦ.

У рекомендаціях йдеться про відновлення шляхом капітального ремонту об’єкта і про те, що ці роботи треба виконати протягом 2023 року.

Окрім великого переліку невідкладних робіт із будівництва та відновлення комунікацій, експерти надали й інші рекомендації.

«Зокрема, рекомендується у підвалі влаштувати приямки з вікнами. При улаштуванні покрівлі житлового будинку необхідно забезпечити виходи на покрівлю безпосередньо зі сходових кліток або через горище або по зовнішнім пожежним драбинам, виконати утеплення перекриття горища, передбачити засоби для провітрювання горищного простору, передбачити природне освітлення горищного простору, площа вікон повинна бути не менше 2% площі горищного перекриття будівлі, не допускати збільшення існуючих навантажень на несучі будівельні конструкції, вести постійний нагляд за станом існуючих несучих та огороджувальних конструкцій», – пишуть у ХАЦ.

Експерти зазначили, що без проведення невідкладних ремонтних робіт будинок непридатний для використання.

Нагадаємо, 28 березня на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про знесення трьох будинків у центрі Харкова, які були пошкоджені російськими обстрілами: на вулиці Свободи 11/13, на вулиці Мироносицькій, 34 і на вулиці Мироносицькій, 32. За даними ХАЦ, Харківська міськрада уклала три угоди на пів мільйона гривень з ТОВ «Алдена» на проведення повторного обстеження технічного стану трьох будинків в центрі Харкова.