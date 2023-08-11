Снос 3 домов в центре Харькова: результаты новой экспертизы – ХАЦ

Новая экспертиза технического состояния дома по улице Свободы 11/13 показала, что многоэтажку можно отремонтировать. Об этом сообщил ХАЦ со ссылкой на данные отчета экспертов.

По их данным, в отчете экспертов ООО «Алдена», которая проводила новую экспертизу, говорится, что категория повреждения дома – 2.

«Имеющиеся повреждения несущих и ограждающих конструкций (категорий ответственности конструкций А и Б), степень и характер которых свидетельствует о необходимости выполнения работ относительно частичного демонтажа частей объекта или его отдельных конструкций, усиления объекта или его отдельных несущих и ограждающих конструкций. Примерная степень повреждений объекта в целом около 41-80%», – говорится в выводах отчета, отметили в ХАЦ.

В рекомендациях говорится о восстановлении путем капитального ремонта объекта и о том, что эти работы следует выполнить в течение 2023 года. Кроме большого перечня неотложных работ по строительству и возобновлению коммуникаций, эксперты предоставили и другие рекомендации.

«В частности, рекомендуется в подвале устроить приямки с окнами. При устройстве кровли жилого дома необходимо обеспечить выходы на кровлю непосредственно из лестничных клеток или через чердак, или по внешним пожарным лестницам, выполнить утепление перекрытия чердака, предусмотреть средства для проветривания чердачного пространства, предусмотреть естественное освещение чердачного пространства, площадь окон должна быть не меньше 2% площади чердачного перекрытия здания, не допускать увеличения существующих нагрузок на несущие строительные конструкции, вести постоянный надзор за состоянием существующих несущих и ограждающих конструкций», — пишут в ХАЦ.

Эксперты отметили, что без проведения неотложных ремонтных работ здание непригодно для использования.

Напомним, 28 марта на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение о сносе трех домов в центре Харькова, поврежденных российскими обстрелами: на улице Свободы 11/13, на улице Мироносицкой, 34 и на улице Мироносицкой, 32. По данным ХАЦ, Харьковский горсовет заключил три договора на полмиллиона гривен с ООО «Алдена» на повторное проведение обследования технического состояния трех домов в центре Харькова.