На Куп’янщині росіяни, що ходили в атаки, відступили з втратами – Синєгубов

За добу постраждалих серед цивільних на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під ворожим вогнем були Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти, пише Синєгубов.

“На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Наші захисники дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції“, – повідомив начальник ХОВА.