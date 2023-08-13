На Куп’янщині росіяни, що ходили в атаки, відступили з втратами – Синєгубов
За добу постраждалих серед цивільних на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Під ворожим вогнем були Куп’янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти, пише Синєгубов.
“На Куп’янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Наші захисники дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції“, – повідомив начальник ХОВА.
Читайте також: Ворог намагався наступати біля трьох сіл Куп’янського району Харківщини – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Куп’янщині росіяни, що ходили в атаки, відступили з втратами – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2023 в 08:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу постраждалих серед цивільних на Харківщині не зафіксовано, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".