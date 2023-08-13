На Купянщине ходившие в атаки россияне понесли потери и отступили — Синегубов
За сутки пострадавших среди гражданских на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Под вражеским огнем были Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое, Уды, Стрелечья, Глубокое, Бударки и другие населенные пункты, пишет Синегубов.
«На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки российские оккупанты пытались идти в наступление в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Наши защитники дали отпор всем попыткам врага продвинуться вперед, россияне понесли потери и отступили на свои позиции», — сообщил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 08:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пострадавших среди гражданских на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".