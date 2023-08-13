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На Купянщине ходившие в атаки россияне понесли потери и отступили — Синегубов

Общество 08:36   13.08.2023
Елена Нагорная
На Купянщине ходившие в атаки россияне понесли потери и отступили — Синегубов

За сутки пострадавших среди гражданских на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Под вражеским огнем были Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестовое, Уды, Стрелечья, Глубокое, Бударки и другие населенные пункты, пишет Синегубов.

«На Купянском направлении продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки российские оккупанты пытались идти в наступление в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки. Наши защитники дали отпор всем попыткам врага продвинуться вперед, россияне понесли потери и отступили на свои позиции», — сообщил начальник ХОВА.

Читайте также: Враг пытался наступать у трех сел Купянского района Харьковщины — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 августа 2023 в 08:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки пострадавших среди гражданских на Харьковщине не зафиксировано, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".