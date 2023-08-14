Почав роботу вдосконалений особистий кабінет «Газмереж»
Вдосконалений особистий кабінет my.grmu.com.ua почав роботу для споживачів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі».
Завдяки цьому сервісу в цілодобовому доступі для харків’ян:
– передача показань газового лічильника;
– завантаження і друк квитанцій;
– перегляд історії розрахунків;
– дата планової повірки лічильника.
Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року послугу з розподілу газу в місті Харкові надає національний оператор «Газмережі» під координацією Групи «Нафтогаз». Послугу від національного оператора отримуватимуть понад 515 тис. споживачів.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2023 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдосконалений особистий кабінет my.grmu.com.ua почав роботу для споживачів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі».".