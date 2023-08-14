Почав роботу вдосконалений особистий кабінет «Газмереж»

Вдосконалений особистий кабінет my.grmu.com.ua почав роботу для споживачів Харківської міської філії ТОВ «Газмережі».

Завдяки цьому сервісу в цілодобовому доступі для харків’ян:

– передача показань газового лічильника;

– завантаження і друк квитанцій;

– перегляд історії розрахунків;

– дата планової повірки лічильника.

Нагадаємо, з 1 серпня 2023 року послугу з розподілу газу в місті Харкові надає національний оператор «Газмережі» під координацією Групи «Нафтогаз». Послугу від національного оператора отримуватимуть понад 515 тис. споживачів.